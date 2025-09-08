انطلاق بطولة قدامـى اللاعبين لكرة القدم بمحافظة الداخلية

إزكي ـ من يوسف المنذري: انطلقت بولاية إزكي منافسات بطولة كأس أساطير محافظة الداخلية لقدامى اللاعبين بمشاركة 7 ولايات، وقد حضر لقاء الافتتاح سعادة زاهر بن سرحان العامري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية إزكي والمشرف العام على البطولة، وقد انتهى لقاء الافتتاح بين قدامى ولايتي سمائل ونزوى بالتعادل السلبي، أما في اللقاء الثاني تفوق قدامى ولاية بهلاء على قدامى ولاية منــــح برباعية دون رد، وفي اللقاء الثالث حقق قدامى ولاية إزكي الفوز على قدامى ولاية الحمراء بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، يذكر بأن البطولة قد جددت اللقاء بين اللاعبين القدامى ومنحتهم فرصة الظهور مجددا في المستطيل الأخضر واستعادة شريط الذكريات مع المستديرة، وتسعى اللجنة المنظمة لاستدامة تنظيمها في السنوات المقبلة لتحقيق الأهداف المرسومة.

