كرواتيا تستعيد الصدارة

كرواتيا تستعيد الصدارةاستعاد المنتخب الكرواتي صدارة المجموعة الثانية عشرة بعد فوزه على ضيفه منتخب مونتينيغرو برباعية نظيفة، يوم الإثنين، في الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

افتتح كريستيان ياكيتش التسجيل في الدقيقة (35)، وأضاف أندري كراماريتش الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني في الدقيقة (51)، قبل أن يعزز المنتخب تقدمه بهدف عكسي سجله إيدفن كوتش بالخطأ في مرماه عند الدقيقة (86)، ليختتم إيفان بيريشيتش الأهداف بالهدف الرابع في الدقيقة (90+2).

ورفعت كرواتيا بذلك رصيدها إلى 12 نقطة من أربع مباريات، بفارق الأهداف عن التشيك التي لعبت 5 مباريات.

وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها، حققت جزر فارو فوزها الثاني على مضيفتها جبل طارق بهدف نظيف سجله مارتن أغنارسون في الدقيقة (68)، رافعة رصيدها إلى ست نقاط، فيما بقيت جبل طارق من دون نقاط.

وفي المجموعة الثالثة، حققت الدنمارك فوزها الأول بثلاثية نظيفة أمام مضيفتها اليونان، سجلها كلا من ميكل دامسغارد، وأندرياس كريستنسن، وراسموس هويلوند في الدقائق (32، و62، و81) على التوالي.

ورفعت الدنمارك رصيدها إلى أربع نقاط في الصدارة، بفارق الأهداف عن اسكتلندا الفائزة على بيلاروس بهدفين دون رد، سجلهما تشي أدامس في الدقيقة (43) وزاخار فولكوف بالخطأ في مرمى فريقه.