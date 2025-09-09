الرياض - كتبت رنا صلاح - يحل منتخب البرتغال ضيفًا ثقيلًا على نظيره المجري، مساء الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، في إطار الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وتقام المباراة المرتقبة على ملعب بوشكاش آرينا في العاصمة بودابست، وسط ترقب جماهيري كبير نظرًا لقوة المنتخبين ورغبتهما في تعزيز حظوظهما بالتصفيات.

hungary vs portugal.. موعد مباراة البرتغال والمجر اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يدخل منتخب البرتغال المباراة متصدرًا جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى، بينما يحتل منتخب المجر المركز الثاني برصيد نقطة واحدة فقط، وهو ما يجعل المواجهة مهمة للغاية للمنتخبين، حيث يسعى البرتغاليون لتوسيع الفارق في الصدارة، فيما يأمل المجريون في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصهم في المنافسة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة البداية مساء الثلاثاء في الأوقات التالية:

9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

10:45 مساءً بتوقيت الإمارات.

وتنقل المباراة مباشرة عبر قناة beIN SPORTS 3، التي تمتلك حقوق بث التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، كما يمكن متابعة اللقاء عبر الإنترنت من خلال منصتي ToD TV و beIN Connect.

المعلق على المباراة

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة المجر والبرتغال إلى المعلق الرياضي علي محمد علي، ليتولى الوصف التفصيلي لأحداث اللقاء من ملعب بوشكاش آرينا.

التشكيل المتوقع للبرتغال

من المنتظر أن يعتمد المنتخب البرتغالي على طريقة لعب (4-5-1)، بتشكيل يضم الأسماء التالية:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

الدفاع: نونو مينديز – روبن دياز – إيناسيو – جواو كانسيلو.

الوسط: فيتينيا – جواو نيفيش – جواو فيليكس – برونو فيرنانديز – بيدرو نيتو.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

تمثل مباراة المجر والبرتغال اختبارًا جادًا لبطل أوروبا السابق، الذي يسعى لتأكيد تفوقه في المجموعة، بينما يطمح المنتخب المجري في استغلال عاملي الأرض والجمهور لإرباك حسابات الضيوف، المواجهة تُعد من أبرز مباريات الجولة نظرًا لقيمتها الفنية وأهمية نقاطها الثلاث.