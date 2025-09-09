الرياض - كتبت رنا صلاح - يتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخب مصر ونظيره بوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

اتفرج في بيتك.. 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وبوركينا فاسو اليوم في تصفيات كأس العالم

وتحظى المباراة بأهمية استثنائية، إذ يحتاج الفراعنة بقيادة المدير الفني حسام حسن إلى حصد 3 نقاط كاملة من أجل حسم التأهل المباشر إلى المونديال للمرة الرابعة في تاريخهم، حيث يتصدر المنتخب المجموعة الأولى بفارق مريح عن أقرب منافسيه.

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، والخامسة مساءً بتوقيت دول المغرب العربي.

ويحظى اللقاء بتغطية بث مباشر عبر 3 قنوات فضائية حاصلة على حقوق النقل، وهي:

أون تايم سبورتس 1 (OnTime Sports 1)

إم بي سي مصر 2 (MBC Masr 2)

إس إس سي 1 (SSC 1)

ويمكن للمشاهدين متابعة المباراة من خلال ضبط الترددات الخاصة بهذه القنوات، لمتابعة كافة تفاصيل المواجهة الحاسمة التي يسعى المنتخب المصري خلالها لكتابة فصل جديد في تاريخه الكروي.

ويختتم منتخب مصر تدريباته تحت قيادة حسام حسن بمعنويات مرتفعة، وسط تأكيدات من الجهاز الفني على جاهزية جميع اللاعبين لخوض اللقاء المرتقب أمام بوركينا فاسو، الذي يمثل البوابة الأخيرة للفراعنة نحو بلوغ مونديال 2026.