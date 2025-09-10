نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: النحاس يكلف عادل مصطفى بإعداد عبد القادر نفسيا في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تكليف عادل مصطفى المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بإعداد أحمد عبد القادر نفسيًا تزامنًا مع عودة اللاعب للتدريبات.

وقال الغندور في تصريحات لبرنامج ستاد المحور: "عماد النحاس كلف عادل مصطفى بالتحدث مع أحمد عبد القادر بشكل مستمر وإعداده نفسيًا وذلك بعد عودة اللاعب للتدريبات خاصةً بعد غيابه لفترة طويلة".

وتابع الغندور: "عادل مصطفى قام بالتحدث مع عبد القادر أمس في جلسة استمرت أكثر من 15 دقيقة ويحاول تجهيز اللاعب بشكل نفسي استعدادا للدخول في مباريات الأهلي".