كريم حسن شحاتة: حسام حسن أدار مباراة بوركينا فاسو بشكل مميز ومنتخب مصر في المونديال

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي كريم حسن شحاته، أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري أدار مباراة منتخب بوركينا فاسو بشكل مميز وحقق المطلوب بعدم الخسارة من منتخب بوركينا فاسو

وواصل كريم حسن شحاتة في تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة، أن مصر باتت في كأس العالم ومتبقى مباراتين فقط أمام والمنتخب قادر على الفوز على جيبوتي والتأهل لكأس العالم

وأضاف كريم حسن شحاتة. أن مروان عطية من أفضل اللاعبين فى المنتخب في مباراة اليوم رغم ابتعاده عن المشاركات منذ فترة طويلة مع الأهلي