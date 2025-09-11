نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة نارية.. الأهلي يقترب من ضم لاعب منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع يحيى زكريا، الظهير الأيسر لفريق غزل المحلة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار خطة المارد الأحمر لتدعيم مركز الظهير الأيسر هذا الموسم.

وأوضح عبد الجواد، خلال تصريحات عبر قناة "أون سبورتس"، أن الأهلي بدأ بالفعل مفاوضاته مع إدارة غزل المحلة من أجل إنهاء الصفقة مبكرًا، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني ولجنة التخطيط والاسكاوتنج أبدوا قناعة كاملة بقدرات اللاعب، ورأوا أنه سيمثل إضافة قوية للفريق.

وأضاف أن الأهلي كان قد أنهى معظم تفاصيل الصفقة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن المدرب البرتغالي خوسيه ريبيرو رفض المضي قدمًا بعد ضم محمد شكري من سيراميكا كليوباترا، مفضلًا الاكتفاء بهذا التدعيم في الجبهة اليسرى.

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة إنبي ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري Nile للمحترفين، في المباراة المقرر إقامتها على استاد بتروسبورت.