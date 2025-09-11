نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة: رفضنا رحيل يحيى زكريا للأهلي.. والبيع وارد في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف وليد خليل، رئيس نادي غزل المحلة، عن وجود مفاوضات سابقة من جانب النادي الأهلي لضم يحيى زكريا، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن إدارة النادي رفضت العرض في ذلك الوقت حفاظًا على استقرار الفريق.

وقال خليل، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “صدى البلد”: "الأهلي تقدم بطلب للتعاقد مع يحيى زكريا خلال الفترة الماضية، لكننا تمسكنا باللاعب لعدم توفر بديل في مركزه، إضافة إلى حاجة الجهاز الفني لخدماته الفنية في الموسم الحالي"، مشددًا على أن النادي يضع مصلحة الفريق فوق أي اعتبار.

وأوضح رئيس غزل المحلة أن الموقف قد يختلف في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث قال: "إذا توفر البديل المناسب في الميركاتو الشتوي، قد ندرس الاستغناء عن اللاعب والموافقة على بيعه، خصوصًا إذا كان العرض يتناسب مع إمكاناته وقيمة النادي".

كما نفى خليل وجود أي اتصالات رسمية من نادي الزمالك للتعاقد مع يحيى زكريا، مؤكدًا أن الأهلي هو النادي الوحيد الذي أبدى اهتمامًا ملموسًا بضم اللاعب حتى الآن.