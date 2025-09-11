نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستعيد ثلاثي مؤثر قبل مواجهة إنبي.. والظهور الأول لعماد النحاس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام إنبي، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، في مباراة تحمل أهمية خاصة كونها الأولى تحت قيادة الجهاز الفني المؤقت بقيادة عماد النحاس، الذي تولى المسؤولية عقب رحيل البرتغالي خوسيه ريبيرو بسبب تراجع النتائج والأداء مؤخرًا.

ويدخل الأهلي اللقاء بهدف استعادة نغمة الانتصارات وتعويض جماهيره بعد الفترة الصعبة التي مر بها، حيث يطمح النحاس إلى ترك بصمته سريعًا من خلال تحقيق بداية قوية أمام الفريق البترولي.

وتلقى الجهاز الفني دفعة معنوية كبيرة بعودة ثلاثة عناصر مؤثرة إلى قائمة الفريق، بعد تعافيهم من الإصابات الأخيرة، وهم: إمام عاشور، ياسين مرعي، ومروان عطية. وأكدت الفحوصات الطبية جاهزية اللاعبين للمشاركة بشكل طبيعي في لقاء إنبي.

وكان إمام عاشور قد غاب منذ إصابته في مواجهة إنتر ميامي الأمريكي بكأس العالم للأندية، بينما تعافى ياسين مرعي من شد في العضلة الخلفية تعرض له أمام فاركو منتصف أغسطس الماضي. أما مروان عطية، فقد بات جاهزًا تمامًا لتدعيم وسط الملعب، وهو ما يمنح النحاس خيارات أكبر لتدعيم التشكيل الأساسي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، يوم الأحد 14 سبتمبر الجاري، على ملعب بتروسبورت، حيث تُذاع المواجهة حصريًا عبر قناة أون تايم سبورتس، التي تقدم تغطية تحليلية متكاملة قبل وأثناء وبعد اللقاء.