الرياض - كتبت رنا صلاح - عبّر المدرب الإسباني رافاييل بينيتيز، المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد، عن رأيه بأن النجم المصري محمد صلاح يتفوق على الأسطورة كريستيانو رونالدو من حيث اكتمال المهارات، رغم أن الأخير يُعد من أبرز أيقونات الرياضة عبر التاريخ بفضل إنجازاته الفردية والجماعية.

مدرب ريال مدريد السابق يفضل صلاح على رونالدو

وقال بينيتيز، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن رونالدو ربما يُعد الأفضل في إنهاء الهجمات، لكنه يرى أن محمد صلاح لاعب أكثر اكتمالًا. وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقة بين بينيتيز ورونالدو لم تكن في أفضل حالاتها خلال فترة عملهما معًا في ريال مدريد، ما قد يفسر جزئيًا هذا التقييم.

ويُمني صلاح نفسه بالوصول إلى الكرة الذهبية، ليضع اسمه في قائمة أفضل النجوم عبر التاريخ، خاصة بعد أن حقق العديد من الإنجازات مع نادي ليفربول، أبرزها الفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي أربع مرات.

كما ساهم صلاح في تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2018 للمرة الأولى منذ عام 1990، ويقترب الفراعنة من بلوغ نهائيات 2026، مما يعزز من مكانة النجم المصري على الساحة العالمية.