الرياض - كتبت رنا صلاح - بدأ المنتخب الوطني النسوي تحت سن 17 عامًا معسكره التدريبي في مدينة الدمام السعودية، استعدادًا للمشاركة في التصفيات الآسيوية المقبلة، والتي يستضيفها الاتحاد الأردني لكرة القدم في مدينة العقبة خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر القادم، ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم منتخبي بنغلادش وتايبيه الصينية إلى جانب المنتخب الأردني.

المنتخب النسوي للناشئات يرفع جاهزيته في الدمام

وأجرى المنتخب تدريبًا استشفائيًا مساء الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد الرديف، بقيادة المدرب جمال اللحام، وبمشاركة جميع اللاعبات الـ24 المدرجات في قائمة المنتخب، في إطار التحضيرات الفنية والبدنية المكثفة.

ويستعد المنتخب لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره السعودي، الأولى يوم الثلاثاء 16 سبتمبر على ستاد الأمير سعود بن جلوي، والثانية يوم الخميس 18 سبتمبر على ملعب الأمير محمد بن فهد الرديف، حيث تنطلق كلا المباراتين عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

ويأتي هذا المعسكر في إطار خطة الاتحاد الأردني لكرة القدم لدعم المنتخب النسوي للناشئات، من خلال توفير بيئة تدريبية متكاملة ومباريات تحضيرية، بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية الفنية والبدنية، وضمان مشاركة قوية في التصفيات الآسيوية والمضي قدمًا في البطولة.