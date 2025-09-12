الرياض - كتبت رنا صلاح - واصل فريق شباب الفحيص الأردني، حامل لقب بطولة الأندية العربية للسيدات بكرة السلة، عروضه القوية في النسخة 26 المقامة في صالة مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية في المدينة المنورة بالسعودية، بعدما تغلّب على فريق الشارقة الإماراتي اليوم الجمعة، بنتيجة 107-78، منها (57-32) في النصف الأول من اللقاء.

الفحيص يحقق انتصاره الثاني في البطولة العربية للسيدات

وحصدت لاعبة الفحيص ميرال أشرف، جائزة أفضل لاعبة في المباراة للمرة الثانية على التوالي، تأكيدًا على تميزها في الأداء.

وتتوقف المنافسات يوم غد السبت لإراحة الفرق، على أن يلتقي الفحيص يوم الأحد مع نادي العلا السعودي (المستضيف) عند الساعة السابعة مساء، في ثالث مبارياته بالدور التمهيدي.



وتقام البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل الفريقان الأعلى رصيدًا من النقاط إلى المباراة النهائية لتحديد البطل، فيما يخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع مواجهة فاصلة على الميدالية البرونزية.



وتشهد البطولة، مشاركة فرق: العلا السعودي، والقرين الكويتي، وكوسيدار الجزائري، والفتاة الكويتي، والشارقة الإماراتي، والحالة البحريني، إلى جانب حامل اللقب شباب الفحيص الأردني.