احتضنت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، اليوم الجمعة، فعاليات بطولة الأندية لألعاب القوى للشباب والشابات، التي نظمها الاتحاد الأردني لألعاب القوى بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة ممثلة بدائرة النشاط الرياضي.

جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتضن بطولة الأندية لألعاب القوى

وأقيمت منافسات البطولة على مضمار ملعب الجامعة وسط أجواء رياضية مميزة شهدت تنافسًا قويًا بين الأندية المشاركة من مختلف محافظات المملكة.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة تُعد الأكبر على مستوى الفئات العمرية؛ إذ شارك فيها 20 ناديًا ومركزًا رياضيًا من مختلف أنحاء المملكة، بواقع 300 مشارك ومشاركة تنافسوا في أجواء حماسية جسدت الروح الرياضية العالية.

وتهدف البطولة إلى تنمية الروح الرياضية وصقل مهارات الشباب والشابات في ألعاب القوى، إلى جانب إتاحة المجال أمام الأندية المحلية لإبراز طاقاتها ومواهبها في هذه الرياضة.

وأكد عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور ماجد مساعده، أن استضافة الجامعة لهذه البطولة يأتي انطلاقًا من دورها في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز الأنشطة الشبابية والرياضية، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص باستمرار على توفير البنية التحتية والمرافق اللازمة لإنجاح مثل هذه الفعاليات، لما لها من أثر مباشر في بناء جيل رياضي طموح قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات.

وأضاف المساعدة، أن الجامعة تنظر إلى الرياضة باعتبارها جزءًا أساسيًا من رسالة التعليم الشامل، حيث تسعى إلى دعم طلبتها وتشجيعهم على ممارسة النشاطات الرياضية إلى جانب مسيرتهم الأكاديمية، إيمانًا بأهمية الرياضة في صقل الشخصية وتعزيز قيم الانتماء والتعاون والعمل بروح الفريق.

وتتضمن البطولة، التي تستمر يومين، منافسات متنوعة في سباقات الجري، القفز، دفع الكرة الحديدية، رمي الرمح، الوثب الثلاثي وغيرها من مسابقات ألعاب القوى، حيث يسعى المتنافسون إلى تحقيق أفضل النتائج وحصد الميداليات وإبراز إمكاناتهم البدنية والفنية.