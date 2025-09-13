نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عماد النحاس يفتتح ولايته الثانية مع الأهلي بمواجهة إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد عماد النحاس لتدشين ظهوره الأول في ولايته الثانية مع تدريب الأهلي، حين يقود الفريق الأحمر أمام إنبي يوم الأحد المقبل في الثامنة مساءً على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وكانت الولاية الأولى للنحاس قد جاءت بعد توليه تدريب الأهلي مؤقتًا عقب رحيل السويسري مارسيل كولر، حيث نجح حينها في قيادة الفريق لتحقيق 6 انتصارات متتالية في الدوري، ما مهد للتتويج باللقب بعد منافسة شرسة مع بيراميدز.

وخلال هذه الفترة، سجل الأهلي 21 هدفًا واستقبل 5 أهداف فقط في 6 مباريات، ما يعكس التفوق الهجومي الكبير للفريق تحت قيادته.

وتشهد مواجهة الأحد لأول مرة مشاركة أعضاء الجهاز الفني المؤقت الجديد الذي يشرف عليه النحاس بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو، ويضم كلًا من وليد صلاح الدين مديرًا للكرة، وعادل مصطفى مدربًا عامًا، ومحمد نجيب مدربًا مساعدًا، وأمير عبد الحميد مدربًا لحراس المرمى، وعبد الرحمن عيسى مخططًا للأحمال.