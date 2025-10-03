بعد تعافيهم من الإصابة.. جاهزية الشحات وزيزو وأفشة وشكري لمواجهة الأهلى وكهرباء الإسماعيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 أكتوبر 2025 04:29 مساءً - تأكدت جاهزية الرباعي حسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومجدى أفشة ومحمد شكري لاعبى الأهلى لخوض مباراة كهرباء الإسماعيلية، بعد تعافيهم من الإصابة.

وعانى حسين الشحات من كدمة فى الكتف تعرض لها فى مباراة القمة، رغم نزوله بديلا، فيما غاب زيزو وأفشة ومحمد شكري عن مباريات الأهلى بسبب الإصابات العضلية.

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، الجمعة، استعدادا لمباراة كهرباء الإسماعيلية المُقرر لها الثامنة مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز، والتي يسعى خلالها المارد الأحمر لحصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة الانتصارات المحلية التي تحققت الفترة الماضية، وكان آخرها الفوز على سيراميكا وحرس الحدود والزمالك 1_صفر و3_2 و2_1 على التوالي.

ويأمل عماد النحاس المدير الفني في الفوز على كهرباء الإسماعيلية الصاعد هذا الموسم للدوري الممتاز ليكون هذا الفوز بمثابة "مسك الختام" لأنها قد تكون المباراة الأخيرة للنحاس في منصب المدير الفني للأهلي حيث سيقود الفريق مدرب أجنبي عقب انتهاء فترة التوقف الدولي المقبلة حسب تأكيدات إدارة النادي.