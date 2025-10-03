نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جمهورية صرب البوسنة: تحليل بوتين للنظام العالمي الجديد مبهر! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب ميلوراد دوديك، رئيس جمهورية صرب البوسنة، عن إعجابه العميق بالرؤية التحليلية التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول نظام عالمي متعدد الأقطاب خلال منتدى "فالداي" الدولي.

وقال دوديك في حوار لـ "سبوتنيك": "تركت تحليلات بوتين انطباعا بالغا حول كيفية تطور هذا العالم متعدد الأقطاب، الذي يجب أن يقوم على احترام السيادة والهوية الفريدة لكل دولة، مع مراعاة المصالح المشتركة للأطراف المختلفة".

وأضاف رئيس جمهورية صرب البوسنة: "يجب أن نعمل على تحقيق التوافق والاتفاقات بدلا من فرض الحلول الجاهزة، كما كان يحدث لغاية هذه اللحظة"، مؤكدا على أهمية هذا النهج في بناء العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل.

وكان الرئيس الروسي قد استقبل ضيفه الصربي أمس على هامش منتدى "فالداي" الدولي، ناقشا مستجدات الوضع في جمهورية صرب البوسنة والتطورات العالمية ككل.

يذكر أن دوديك أقيل من منصبه بقرار قضائي، ومن المقرر إجراء استفتاء حول منحه الثقة في أكتوبر.