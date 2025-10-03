نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل ترحل 4 إيطاليين ضمن "أسطول الصمود" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، ترحيل 4 ناشطين إيطاليين كانوا على متن مراكب أسطول المساعدات المتوجه إلى غزة.

وكتبت الوزارة في منشور عبر إكس "تتخذ التدابير لإنهاء استفزاز الأسطول وإنجاز طرد المشاركين في هذه المهزلة" بعدما اعترضت إسرائيل الجمعة آخر مراكب الأسطول الذي كان يريد كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة "طرد 4 مواطنين إيطاليين، والآخرون بصدد الطرد"، مضيفة أن إسرائيل "تريد الانتهاء من هذه التدابير بأسرع وقت ممكن".

وأعلن منظمو "أسطول الصمود العالمي" الذي كان متجهًا إلى قطاع غزة أن إسرائيل اعترضت الجمعة آخر سفنه، بعدما أثارت اعتراضات السفن الأخرى موجة احتجاجات في أنحاء العالم.

وكان "أسطول الصمود العالمي" انطلق مطلع سبتمبر (أيلول) من إسبانيا مع نحو 45 سفينة على متنها مئات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين من أكثر من 40 دولة، وتحمل حليب أطفال ومواد غذائية ومساعدات طبية إلى قطاع غزة.

وأفاد المنظمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "تم اعتراض مارينيت، آخر سفينة متبقية من أسطول الصمود العالمي، على مسافة نحو 42،5 ميلًا بحريًا من غزة".