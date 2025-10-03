الرياض - كتبت رنا صلاح - أفادت مصادر محلية، بعد ظهر اليوم الجمعة، بأن مجموعة من المستوطنين تهاجم في هذه الأثناء مزارعين فلسطينيين أثناء قيامهم بقطف ثمار الزيتون في أراضيهم بقرية فرخة، غرب مدينة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

مستوطنون يهاجمون المزارعين في قرية فرخة بسلفيت

يأتي هذا الاعتداء بالتزامن مع انطلاق موسم قطاف الزيتون، الذي يشهد سنوياً تصاعداً في هجمات المستوطنين التي تهدف إلى منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وسرقة محاصيلهم.

يتركز الهجوم الحالي، وفقاً للمصادر، في أراضي قرية فرخة الواقعة غرب سلفيت، حيث يتواجد المزارعون لجني محصولهم.