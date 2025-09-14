بايرن يدك شباك هامبورغ بخماسية

بايرن يدك شباك هامبورغ بخماسيةفاز فريق بايرن ميونخ على ضيفه هامبورغ بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل خماسية البايرن، سيرج غنابري في الدقيقة الثالثة، وألكسندر بافلوفيتش في الدقيقة التاسعة وهاري كين هدفين في الدقيقتين 26 و62، ولويس دياز في الدقيقة 29.

وبهذا الانتصار الثالث على التوالي، عزز بايرن ميونخ مركزه في الصدارة برصيد تسع نقاط وبفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند وكولن، في بداية مثالية للدفاع عن لقبه.

في المقابل، تجمد رصيد هامبورغ عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر قبل الأخير، بعدما عجز عن تسجيل أي هدف حتى الآن في المنافسة.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، تغلب بوروسيا دورتموند على مضيفه هايدنهايم بهدفين دون مقابل، سجلهما سيرهو غيراسي في الدقيقة (33)، وماكسيميليان بيير (45 + 6)، ليرفع دورتموند رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، فيما ظل هايدنهايم بلا رصيد في المركز الثامن عشر والأخير.

كما انتزع كولن تعادلا مثيرا مع مضيفه فولفسبورغ (3 – 3)، حيث سجل ثلاثية كولن لوكا فالدشميت في الدقيقة الخامسة، وإيساك بيرغمان (90 +1)، وياكوب كامينسكي (90 + 14)، فيما سجل لفولسبورغ محمد الأمين عمورة في الدقيقة (42)، وفرو ماير (65)، وماكسيميليان أرنولد في الدقيقة (90+ 9).

ورفع كولن رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاالث بفارق الأهداف عن دورتموند، فيما احتل فولفسبورغ المركز السابع برصيد خمس نقاط.

وفي المباريات الأخرى، حقق هوفنهايم الفوز على مضيفه يونيون برلين بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس، مقابل ثلاث نقاط ليونيون برلين في المركز الثالث عشر.

من جهته، تلقى شتوتغارت خسارته الثانية من ثلاث مباريات بعد هزيمته أمام مضيفه فرايبورغ (1 – 3) الذي حقق فوزه الأول بعد خسارتين ليصعد إلى المركز الثاني عشر بفارق الأهداف عن شتوتغارت صاحب المركز الحادي عشر.