نابولي في الصدارة ويوفنتوس يطارده

نابولي في الصدارة ويوفنتوس يطاردهحقق فريقا يوفنتوس ونابولي فوزين مهمين ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد تخطيهما عقبتي إنتر ميلان (4 - 3)، وفيورنتينا (3 - 1) على التوالي يوم السبت.

ففي المباراة الأولى، أحرز رباعية يوفنتوس، لويد كيلي، وكينان يلديز، وكيفرين تورام، وفاسيلي ادزيتش، في الدقائق (14، و38، و83، و90+1)، فيما سجل هاكان أوغلو (هدفين)، وماركوس تورام ثلاثية إنتر ميلان في الدقائق (30، و65، و76).

وفي المباراة الثانية، سجل أهداف نابولي الثلاثة، كيفين دي بروين من ركلة جزاء، وراسموس هويلوند، وسام بوكيما في الدقائق (6، و14، و51)، فيما أحرز لوكا رانييري هدف فيورنتينا الوحيد في الدقيقة (79).

ورفع نابولي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي متفوقا بفارق الأهداف على يوفنتوس الذي يملك نفس الرصيد من النقاط.

في المقابل، توقف رصيد إنتر ميلان عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر، وفيورنتينا عند نقطتين في المركز الثالث عشر.

وشهدت الجولة أيضا فوز كالياري على بارما بهدفين دون رد.