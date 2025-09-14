أرسنال يصطاد قمة البريميرليغ بثلاثية

أرسنال يصطاد قمة البريميرليغ بثلاثيةتغلب نادي أرسنال على ضيفه نوتنغهام فورست 3-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت في افتتاح مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً تعادل تشيلسي مع برينتفورد بنتيجة (2-2).

ففي المباراة الأولى، نجح أرسنال في تحقيق فوزه الثالث هذا الموسم على حساب نوتنغهام فورست بثلاثية سجلها مارتن زوبيميندي (هدفين)، والسويدي فيكتور يوكيريس في الدقائق (32، و46، و79).

وبهذا الفوز، اعتلى أرسنال صدارة البريميرليغ مؤقتا بتسع نقاط، بينما تجمد رصيد نوتنغهام عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الثانية، تعادل تشيلسي مع مضيفه برينتفورد بهدفين لمثلهما، حيث سجل كول بالمر، ومويسيس كايسيدو هدفي تشيلسي في الدقيقتين (61، و85)، فيما أحرز كيفن شايد، وفابيو كارفالهو ثنائية برينتفورد في الدقيقتين (35، و90+4).

وبهذه النتيجة احتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، بينما حل برينتفورد في المركز الثاني عشر برصيد أربع نقاط.

وفي باقي مباريات هذه الجولة، فاز توتنهام هوتسبير على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف دون مقابل، ونيوكاسل على وولفرهامتون بهدف دون رد، وفولهام على ليدز يونايتد بالنتيجة ذاتها، وبورنموث على برايتون بهدفين لهدف، وتعادل إيفرتون مع أستون فيلا من دون أهداف، وكريستال بالاس مع سندرلاند بالنتيجة ذاتها.