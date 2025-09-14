نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أروابارينا: عبد الله السعيد يمتلك جودة مختلفة عن أي لاعب.. وبيراميدز لديه أهداف كبرى لم يصل لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز السابق، عن فترة تواجده على رأس تدريب الفريق خلال السنوات الماضية.

وقال رودولفو أروابارينا في حواره مع ستاد المحور: "أعتبر أن فترتي في بيراميدز كانت إيجابية جدًا من حيث سيرتي الذاتية، فقد كانت قرابة عام واحد مع نتائج جيدة في كأس إفريقيا من الأقل إلى الأعلى، للأسف، خرجنا من لعب نهائي قاري بركلات الترجيح أمام الفريق الذي تُوّج بالبطولة، رغم أننا كنا على بُعد ركلتين من الفوز".

وأضاف: "أما في الدوري المحلي، فكنا أكثر تذبذبًا، قدمنا مباريات جيدة وأخرى سيئة، لكن بلا شك بعد تدريب بيراميدز نمونا كثيرًا كجهاز فني، أيضًا من الصحيح أن الأمر كان صعبًا على جميع الفرق، وربما أكثر على البعض، لأن لاعبين ومدربين جدد كانوا يصلون، وكنا حينها قد خرجنا للتو من جائحة كورونا وبدأت الحياة اليومية تعود تدريجيًا. نحن قدمنا أقصى ما لدينا وتعاملنا باحترافية، مثلما كان النادي كذلك".

وأردف: "كنت أتوقع أن نصل إلى الأهداف الموضوعة، لأنني أعرف أن الملاك يعرفون جيدًا ما يريدون ويعملون على تحقيقه منذ اليوم الأول. أعرف ممدوح عيد، وتناقشت معه كثيرًا، لكننا كنا جميعًا نريد الشيء نفسه: أن يصل بيراميدز إلى القمة. جميع الموظفين والمتعاونين كانوا يؤدون عملهم لتحقيق الهدف المشترك".

واستطرد: "الأهداف كانت واضحة، وهي الفوز بكأس إفريقيا، وأيضًا أن نكون منافسين بارزين في الدوري المحلي. رغم أن الأمر كان صعبًا، وبالإضافة إلى جائحة كورونا، كان الدوري غير منتظم: بعض الفرق لعبت 20 مباراة، بينما الفرق المشاركة في البطولات القارية لعبت مباريات أقل. أضف إلى ذلك كأس مصر الذي إن لم أكن مخطئًا لعبنا فيه مواجهة واحدة فقط".

وأكمل: "لقد درّبت العديد من اللاعبين ذوي الجودة الفردية والجماعية العالية. سيكون من الظلم أن أذكر اسمًا واحدًا فقط، لأن الجميع قدموا كل ما لديهم، من المخضرمين مثل شريف، أحمد فتحي، عبد الله السعيد الذي لديه جودة مختلفة عن أي لاعب آخر، أيضًا إلى الأصغر سنًا مثل إبراهيم عادل، حمدي وغيرهم".

وأوضح: "النصيحة التي سأقدمها إلى نادي بيراميدز واللاعبين والمدرب الحالي بعد إنجاز الموسم الماضي وتحقيق البطولة القارية هي العمل ثم العمل، التحلي بالصبر، وتكوين مجموعات قوية من اللاعبين، وبعدها سيظهر الفريق. إذن، النصيحة هي أن يستمروا بالدافع، والطموح، والرغبة في الفوز والتطور، حتى يُخلّدوا في تاريخ النادي".

واختتم: "هذا العام لديهم طموح كبير ومسابقات قارية كبرى، ولديهم مدرب يعرف جيدًا ما يريده، فقد قابلته هنا. لديهم أيضًا لاعبين مميزين. لم أشك لحظة في أنهم يملكون أهدافًا كبيرة وسيصلون إليها في المستقبل كما وصلوا إلى تحقيق بطولة إفريقيا".

