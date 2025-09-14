نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد ينفجر غضبًا: تقرير إلى الفيفا بسبب التحكيم الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لم يعد ريال مدريد قادرًا على تحمل ما يحدث في ملاعب الدوري الإسباني. أربعة أسابيع فقط من الليجا كانت كافية لتفجر الغضب داخل النادي الملكي، بعدما شعر مسؤولوه ولاعبوه أن القرارات التحكيمية أصبحت تسير في منحى يضر بالفريق بشكل مباشر.

الصحفي ألفارو دي لا لاما من قناة ريال مدريد كشف أن النادي يعمل حاليًا على إعداد تقرير رسمي مفصل عن الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها خلال الجولات الأربع الأولى من الدوري، إضافةً إلى أحداث الموسم الماضي، من أجل رفعه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال:"ريال مدريد يُحضّر تقريرًا بجميع ما حدث في الجولات الأربع الأولى من الليجا والموسم الماضي لإرساله إلى الفيفا كي تأخذ بعين الاعتبار ما يحدث في كرة القدم الإسبانية".

غضب بسبب طرد هويسن

النقطة التي فجرت الغضب المدريدي كانت بطاقة الطرد المباشر لديان هويسن في مباراة ريال سوسيداد. في مدريد لم يجدوا تفسيرًا لقرار الحكم جيل مانزانو، ولا لصمت حكم الفيديو المساعد فيغويروا فاثكيث. حتى المدرب تشابي ألونسو توجه إلى الحكم بعد اللقاء بحثًا عن توضيح، لكنه أكد في مؤتمره الصحفي أن التفسير لم يقنعه إطلاقًا.

انتقادات نارية من قناة النادي

قناة ريال مدريد الرسمية صبت جام غضبها على حكم المباراة، مذكّرة بأنه كان من بين الحكام الذين ارتبطت أسماؤهم بفضيحة نيغريرا، معتبرة أن ما يحدث يعكس أن الدوري الإسباني بات يفتقر إلى العدالة والمصداقية.

هدف مبابي الملغى يثير الجدل

قبل طرد هويسن، تم إلغاء هدف لكليان مبابي بداعي التسلل، في قرار آخر أثار جدلًا واسعًا. وحتى الخبير التحكيمي إيتورالدي غونثاليث انتقد الوضع في تصريحات إذاعية:"الليجا يجب أن تستفيق. إذا كنا أفضل دوري في العالم، فلا بد من استخدام تقنية الشريحة في الكرة مثلما يحدث في المسابقات الكبرى".

شعور بالظلم المستمر

الخلاصة التي خرج بها ريال مدريد هي أن الفريق الملكي مطالب دائمًا ببذل مجهود مضاعف للفوز مقارنةً بمنافسيه، وهو ما يعتبره ظلمًا ممنهجًا. ومع ذلك، فإن الأمل الآن معقود على مواجهة الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، التي ستمنح لاعبي ألونسو والجماهير متنفسًا بعيدًا عن أجواء الجدل التحكيمي المحلي.