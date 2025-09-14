نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيلتا فيجو يضغط للتعاقد مع مهاجم برشلونة في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد موسم 2024/2025 لحظة مؤثرة في مسيرة موهبة برشلونة الشابة، داني رودريجيز. الجناح الإسباني البالغ من العمر 20 عامًا ظهر لأول مرة مع الفريق الأول، لكنه تعرض لإصابة قوية في المباراة ذاتها، ما جعل ظهوره الرسمي يحمل طابعًا مختلفًا.

ومع فتح سوق الانتقالات الصيفية، ارتبط رودريجيز بخطوة للخروج من النادي الكتالوني، خاصة بعد تدعيم خط الهجوم بصفقتي ماركوس راشفورد وروني باردغجي، فضلًا عن هبوط فريق برشلونة أتلتيك إلى الدرجة الثانية، وهو ما جعله يفكر جديًا في الرحيل وسط اهتمام واسع من عدة أندية.

لكن في نهاية المطاف، قرر داني البقاء في برشلونة، وتلقى مؤخرًا الضوء الأخضر طبيًا للعودة إلى اللعب مع الفريق الرديف.

سيلتا فيغو يعود للمنافسة

ووفقًا لصحيفة Estadio Deportivo، فإن سيلتا فيغو لم يستسلم، ويجهز عرضًا جديدًا في يناير للتعاقد مع رودريغيز. المدرب كلاوديو جيرالديز يُعد من أشد المعجبين باللاعب ويتابع وضعه عن كثب، بل ويُقال إنه تحدث بالفعل مع اللاعب لحثّه على الانضمام إلى سيلتا بدلًا من بقية المهتمين مثل مايوركا، أتلتيك بيلباو وفالنسيا.

برشلونة من جانبه حدد سعرًا مبدئيًا يقترب من 4 ملايين يورو للتخلي عن الجناح الشاب، في حين يثق مسؤولو سيلتا فيغو بقدرتهم على إتمام الصفقة بفضل علاقتهم الجيدة مع الإدارة الكتالونية، وقناعتهم بإمكانيات اللاعب على الاندماج السريع مع الفريق في موسم يبدو شاقًا.

