نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة لامين يامال تُثير غضب برشلونة.. والاتحاد الإسباني ينفي المسؤولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضربة قوية تلقاها برشلونة بعد تأكد غياب نجمه الشاب لامين يامال عن مواجهة فالنسيا غدًا في الدوري الإسباني، واحتمال غيابه أيضًا عن لقاء نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

إصابة الجوهرة الكتالونية أشعلت موجة غضب داخل أروقة النادي، حيث وجّهت الإدارة أصابع الاتهام إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) والجهاز الفني للمنتخب الوطني.

فليك ينتقد دي لا فوينتي

هانسي فليك، مدرب برشلونة، لم يتردد في انتقاد الطريقة التي أُدير بها الملف، مؤكّدًا في مؤتمره الصحفي أن اللاعب كان يعاني من آلام قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الإسباني، ورغم ذلك لعب أكثر من 70 دقيقة في مباراتين متتاليتين تحت قيادة لويس دي لا فوينتي.

الاتحاد الإسباني يرد

من جانبه، نفى الاتحاد الإسباني عبر تصريحات نقلها الصحفي ألفريدو مارتينيز تلقيه أي بلاغ من برشلونة بشأن حالة يامال قبل المباريات الدولية. وأكد مسؤولو الاتحاد أنه لو ظهرت أي مؤشرات على معاناة اللاعب، لما تم إشراكه على الإطلاق، مشيرين إلى أن لامين غادر المعسكر "سليمًا ودون مشاكل بدنية".

أزمة تواصل

الحادثة تثير جدلًا واسعًا حول إدارة اللاعبين بين الأندية والمنتخبات، ومدى ضعف قنوات التواصل بين برشلونة والاتحاد الإسباني.

في المقابل، يعاني فليك من خسارة أحد أبرز عناصر خط الهجوم في وقت حساس، وسيأمل أن يتعافى يامال في أسرع وقت ممكن للعودة والمساهمة مع الفريق.