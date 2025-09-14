نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلى البحيري: أحلم باللعب للأهلي.. ولعبت في دجلة والجونة قبل الاحتراف الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمنت ليلى البحيري لاعبة نورشيلاند الدنماركي، اللعب في صفوف فريق الاهلي للسيدات خلال الفترة المقبلة على الرغم من تألقها في الملاعب الأوروبية.

وقالت البحيري في تسريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: احلم باللعب في فريق الاهلي للسيدات، وانا انتمي للأهلي منذ الصغر.

واضافت: مثلي الأعلى محمد صلاح وانا العب في مركز المهاجم مثله، واتمنى ان اصبح مثله.

واكملت: محمد صلاح جعل المصريين معروفين في اوربا وهو السبب فيما وصل اليه اي محترف مصري



واختتمت تصريحاته قائلا: كنت العب في وادي دجلة والجونة في مصر قبل خوض سباق الاحتراف في أوروبا ومازال سني صغيرا ٢١ سنة وطموحاتي كبيرة للغاية