فـي الجولة الثانية لدوري النخبة بهلاء فـي الصدارة وظفار يعاني المرارة والشباب يكسب بشطارة

بهلاء ـ من مؤمن الهنائي:

تصدر فريق بهلاء الترتيب العام لدوري النخبة، بعد ختام الجولة الثانية من منافسات الدوري محققا النقطة السادسة له، وذلك عقب تفوقه على نادي صور بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرضية المجمع الرياضي بنزوى .جاءت المباراة قوية من جانب بهلاء الذي فرض أسلوبه وسيطر على وسط الملعب مع تحركات نشطة من وسط الميدان فيصل البلوشي وحاتم الغيثي وتحركات حمود البريدي والمهاجم عبدالسلام الشكيلي، فيما اعتمد صور على الكرات الطويلة ومحاولات المهاجم يوسف ناصرالمخيني وسامح سبيت الحسني إلى جانب تحركات المحترف أرسيني لوكو. ورغم ذلك، لم يتمكن صور من اختراق دفاعات بهلاء الصلبة بقيادة القاسم السليمي ومصطفى الرقيشي والمحترف لوكي وعبدالعزيز الغيلاني وخلفهم الحارس المتألق صلاح الحنظلي الذي أنقذ مرماه من عدة محاولات أبرزها تسديدة قوية من سامح سبيت وترجم بهلاء أفضليته بعد مناورة رائعة لهجوم بهلاء الدقيقة 23 عندما تمكن الدولي الأولمبي ناصر الصقري من تسجيل هدف التقدم بعد تمريرة متقنة استغل فيها ذكاءه بعد أن وقف دفاع صور متفرجا عليه قبل أن يضع الكرة في شباك الحارس يوسف الشيادي، ليمنح فريقه أفضلية معنوية وفنية أنهى بها الشوط الأول متقدمًا بهدف دون نظيف. ومع انطلاق الشوط الثاني أكد بهلاء أفضليته وظهرت رغبة لاعبيه في تعزيز النتيجة من خلال الهجمات العديدة التي شنها على مرمى صور، ومع هذه الأفضلية لفريق بهلاء تمكن المتألق ناصر الصقري مرة أخرى في الدقيقة 55 من عزف مهارات فنية رائعة ليضرب دفاعات صور وينفرد بالحارس قبل أن يرسل كرة زاحفة تهادت في المرمى وسط ذهول لاعبي صور مسجلًا الهدف الثاني له ولفريقه.

بعد الهدف الثاني لبهلاء حاول صور العودة إلى أجواء المباراة ولاحت له فرصة عن طريق يوسف ناصر وانطلاقات أرسيني لوكو، إلا أن دفاع بهلاء وحارس مرماه صلاح الحنظلي أحبطا جميع المحاولات، وأسهمت التغييرات التي أجراها مدربا الفريقين في رفع وتيرة اللقاء خلال الدقائق الأخيرة، حيث تبادل الطرفان الهجمات ومرر ماجد الشكيلي أكثر من كرة متقنة لشقيقه عبدالسلام الشكيلي ودفع مدرب بهلاء بالمحترف ويندا العائد لصفوف بهلاء، لكن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة النهاية التي أعلنت فوزًا مستحقًا لبهلاء بهدفين دون مقابل. وبهذه النتيجة رفع نادي بهلاء رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، فيما تكبد نادي صور خسارته الثانية، وهو ما يضعه تحت ضغط كبير لتدارك نتائجه في الجولات القادمة. أدار المباراة طاقم تحكيمي مكون من سعيد المزيني حكمًا للساحة، وهشام العويني مساعدًا أول، وسعيد الفارسي مساعدًا ثانيًا، ومحمد العثماني حكمًا رابعًا، بينما راقب اللقاء مسعود الغافري، وحمد المياحي مقيمًا للحكام.

وفي لقاءات هذه الجولة خرج لقاء سمائل وصحم بالتعادل 2/‏2 تقدم سمائل عبر اللاعب داود الجابري وعاد صحم وعدل النتيجة عبر محسن جوهر، وتقدم بعدها سمائل عبر خالد البريكي، الا أن صحم نجح في التعديل بعد الخطأ من عبدالعزيز الرواحي في مرماه، ويملك كلاهما نقطة واحدة. وفي لقاء آخر تمكن صحار من تحقيق فوزه الثاني في منافسات الدوري على حساب ظفار الذي خسر لقاءه الثاني بعد هذه الجولة وتمكن صحار من الفوز بهدف اللاعب امير علاء ورفع رصيده الى ست نقاط محتلا المركز الثاني في الترتيب العام، وفي لقاء الشباب والخابورة نجح بطل كأس جلالته «الشباب» في اضافة ثلاث نقاط الى رصيده بعد الفوز على الخابورة بنتيجة هدف دون مقابل، احرز هدف الفوز للشباب اللاعب محمد الغافري وبقي الخابورة برصيد نقطة واحدة. ونجح السيب بطل الدوري من تحقيق ثلاث نقاط على حساب نادي عمان بعد الفوز بنتيجة 2/‏صفر ليرفع رصيده الى اربعة نقاط وجاءت اهداف السيب عبر اللاعب عبدالعزيز المقبالي وحسن العجمي وبقي رصيد نادي عمان بثلاث نقاط.

وانتهى لقاء الجارين عبر والنهضة بالتعادل بدون اهداف ومع هذا التعادل رفع النهضة رصيده الى اربعة نقاط فيما كسب عبر اولى النقاط له في منافسات الدوري.

وفي اللقاء الذي جمع النصر والرستاق تمكن النصر من الفوز بنتيجة 2/‏1 احرز هدفي النصر اللاعب عبدالله المشرفي، فيما جاء هدف الرستاق الوحيد عبر اللاعب يوسف المعمري ورفع النصر رصيده الى ست نقاط وضعته في المركز الثالث في الترتيب العام، فيما ظل الرستاق بدون رصيد من النقاط بعد خسارته في الجولة الماضية.