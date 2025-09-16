البقالي يخسر لقبه ويكتفي بفضية سباق 3000 م موانع

طوكيو ـ أ.ف.ب: فشل العداء المغربي سفيان البقالي في الاحتفاظ بلقبه بطلا لسباق 3000 م موانع للمرة الثالثة تواليا، مكتفيا الاثنين بالميدالية الفضية في النسخة العشرين من بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في طوكيو. وفيما كان البقالي البطل العالمي والأولمبي يتجه لاجتياز خط النهاية، فاجأه النيوزيلندي جوردي بيميش لينتزع منه المركز الاول بتوقيت قدره 8:33.88 دقائق، متقدما بفارق 7 بالمئة من الثانية فقط على الفائز بالذهبية في مونديالي يوجين 2022 وبودابست 2023 والذي سجل 8:33.95 دقائق. وحلّ الكيني إدموند سيريم ثالثا وأحرز الميدالية البرونزية (8:34.56 د).

قال البقالي الذي ذرف الدموع متأثرا بالخسارة لوكالة فرانس برس «لم اتقبل هذه النتيجة ولكن رغم ذلك بذلت قصارى جهدي وخضت سباقا رائعا واعتمدت استراتيجية جميلة، ولكن في النهاية خسرت السباق واحرزت الميدالية الفضية». وأضاف «هذه هي الرياضة الحقيقية، هذه هي الرياضة على أعلى المستويات واحرزت المركز الثاني وسأبحث عن الأفضل للسنوات القادمة». وعن كون تركيزه انصب على العدائين الكينيين من دون أن يشعر بوصول بيميش، قال «السباق تكتيكي ولم ألحق أي عداء وانصب تركيزي على اللفة الأخيرة، لكن هناك العديد من الرياضيين الذي يرفعون من مستواهم وهناك تطور كبير من ناحية العدائين الأوروبيين... الرياضة على أعلى المستويات بحاجة إلى عدائين مثلي ومن أوروبا ومن نيوزيلندا ايضا من أجل رفع مستوى السباقات وخلق الانجاز والاثارة».

واستطرد قائلا «اهنئ نيوزيلندا وشكرا للجماهير المغربية ولعائلتي وامنح هذه الميدالية إلى صاحب الجلالة ملك المغرب محمد السادس، واشكره لانه قدم لي الدعم في بطولة العالم وقبل كل جميع البطولات الكبرى...».

وتعمد البقالي (29 عاما) البقاء أخيرا حتى آخر لفتين، في صراع مرتقب مع الإثيوبي لاميتشا جيرما حامل الرقم العالمي.