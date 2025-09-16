نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة توتنهام وفياريال في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الإنجليزي مع نظيره فريق فياريال الإسباني اليوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة توتنهام وفياريال

وتنطلق صافرة بداية مباراة توتنهام وفياريال مساء اليوم في تمام الساعة 1000 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وفياريال

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

