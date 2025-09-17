نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يقود إنتر ميامي للثأر من سياتل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز على ضيفه سياتل ساوندرز بنتيجة (3-1) في المباراة التي جمعتهما فجر الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الأمريكي لكرة القدم، ليواصل هكذا التقدم نحو صدارة الترتيب.

وسجّل ثلاثية ميامي كل من جوردي ألبا في الدقيقة (12) من تمريرة حاسمة من ميسي قبل أن يسجل الأرجنتيني الهدف الثاني للفريق في الدقيقة (41).

وفي الدقيقة (52) اختتم المدافع الأمريكي إيان فراي أهداف إنتر ميامي.

بينما أحرز اللاعب أوبيد فارغاس الهدف الوحيد لسياتل ساوندرز في الدقيقة (69).

وبهذا، نجح ميسي في قيادة الفريق إلى فوز جديد ينسى به الهزيمتين المتتاليتين اللتين تلقاهما ميامي أخيرًا، إذ كانت الأولى أمام سياتل أيضًا في نهائي كأس الدوريات بنتيجة (0-3) ثم الخسارة أمام شارلوت بنفس النتيجة في بطولة الدوري.

ورفع ميامي رصيده من النقاط إلى 49 في المركز الخامس بدوري القسم الشرقي والثامن بالترتيب العام وبفارق 8 نقاط عن المتصدر، فيلادلفيا، كما أن لديه 3 مباريات مؤجلة إذا نجح في الفوز بها سيحلّق منفردًا في صدارة الترتيب.

فيما تجمد رصيد سياتل عند 45 نقطة في المركز الرابع بدوري القسم الغربي والـ12 بالترتيب العام.