اليوم .. اتحاد اليد يفتح الفترة الأولى للأندية لتسجيل لاعبيها فـي دوريي الأولى والثانية

يفتح اليوم الاتحاد العماني لكرة اليد الفترة الأولى لتسجيل اللاعبين العمانيين والأجانب للأندية المشاركة في دوري الدرجة الأولى والثانية للموسم الرياضي 2025/‏2026 م التي تبدأ خلال الفترة من 12 أكتوبر الجاري ولغاية 2 نوفمبر المقبل، وذلك من أجل تمكين الأندية من استكمال استعداداتها للموسم الجديد بتسجيل لاعبيها وفق لائحة لجنة المسابقات بالاتحاد . وسوف تنطلق مسابقة دوري الدرجة الأولى يوم 14 نوفمبر القادم بمشاركة 8 أندية : مسقط ونادي عمان وأهلي سداب والسيب ونزوى وصحم ومجيس وصحار، اما مسابقة دوري الدرجة الثانية ستنطلق يوم 12 ديسمبر المقبل ومسابقة درع الوزارة ستنطلق 15 ديسمبر القادم، وستكون الفترة الثانية للتسجيل اعتبارا من 1 الى 25 يناير 2026 م الجدير بالذكر بان 24 ناديا أكدت مشاركتها في الموسم الجديد هي: نادي عمان واهلي سداب ومسقط والسيب و نزوى وصحم والاتحاد والمصنعة ومصيرة وصحار والسلام والسويق ومرباط والطليعة والعامرات ومجيس والشباب والعروبة والرستاق وعبري وخصب والخابورة وصلالة والنهضة.

