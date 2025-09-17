نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل تشيلسي الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على نظيره بايرن ميونخ الألماني، ضمن فعاليات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-26.

ويحتضن ملعب آليانز معقل البافاري، القمة المثيرة بين بايرن ميونخ وتشيلسي، في إطار منافسات الجولة الأفتتاحية من مباريات الشامبيونزليج.

وتنطلق المباراة اليوم الأربعاء الموافق17 سبتمبر 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمواجهة بايرن ميونخ ضد تشيلسي في الشامبيونزليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2026/2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD4.

