نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد باريس سان جيرمان الفرنسي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره أتالانتا، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-26.

ويسعى العملاق الباريسي حامل اللقب النسخة الماضية على إنتر ميلان، لتحقيق فوزه الأول في مشواره القاري هذا الموسم على أتالانتا.

ويستضيف ملعب بارك دي برانس، المباراة المثيرة بين باريس سان جيرمان وأتالانتا، ضمن فعاليات الجولة الافتتاحية، من مباريات بطولة الشامبيونزليج.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي السويسري ساندرو سشارير، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب بارك دي برانس معقل العملاق الباريسي.

وتنطلق المباراة اليوم الأربعاء الموافق17 سبتمبر 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمواجهة باريس سان جيرمان ضد أتالانتا في الشامبيونزليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2026/2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD1.

