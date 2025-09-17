نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مبابي يعلن غيابه عن حفل الكرة الذهبية 2025 ويدعم فوز ديمبيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الإسباني، أنه لن يحضر حفل الكرة الذهبية 2025 المقرر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس يوم 22 سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أنه سيتابع الحدث من منزله، معربًا عن أمنيته بأن يتوج مواطنه وصديقه عثمان ديمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان، بالجائزة هذا العام.

خلفية عن مقاطعة ريال مدريد للجائزة

ويأتي قرار مبابي في ظل استمرار توتر العلاقة بين نادي ريال مدريد ومجلة فرانس فوتبول المانحة للجائزة، بعدما أعلن النادي الملكي في العام الماضي مقاطعة الحفل، إثر شعور مسؤوليه بالغضب عقب تسريب خبر خسارة لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور لجائزة أفضل لاعب لصالح نجم مانشستر سيتي رودري قبل ساعات قليلة من الحفل.

ورغم محاولات القائمين على الجائزة في الأشهر الماضية إصلاح العلاقة مع إدارة ريال مدريد وإقناعها بالعدول عن موقفها، إلا أن النادي تمسك بقراره بمواصلة المقاطعة.

تصريحات مبابي عن الكرة الذهبية

وفي تصريحات لشبكة CBS Sports الأمريكية، عقب قيادة فريقه ريال مدريد للفوز على أولمبيك مارسيليا بنتيجة 2-1 في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء، قال مبابي: "لن أحضر الحفل، سأشاهده عبر التلفاز مثل باقي الجماهير. سأكون سعيدًا للغاية إذا فاز عثمان ديمبيلي، فهو صديقي المقرب وقد ساندته منذ بدايته في الملاعب."

كما شدد قائد المنتخب الفرنسي على أن تتويج ديمبيلي بالكرة الذهبية سيكون لحظة استثنائية بالنسبة له، باعتباره أحد أبرز زملائه داخل معسكر المنتخب الوطني الفرنسي.

اللافت أن مبابي نفسه يُعد أحد أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، نظرًا لما قدمه من أداء مميز مع ريال مدريد منذ انتقاله إلى صفوفه في صيف 2025، إلا أن النجم الفرنسي فضّل إظهار الدعم الكامل لزميله ديمبيلي، الذي تشير تقارير عديدة إلى أنه أحد الأسماء الأقرب لنيل الجائزة المرموقة.