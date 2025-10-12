نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان من سفارة قطر بشأن حادث شرم الشيخ المروع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت سفارة دولة قطر لدى القاهرة عن بالغ حزنها وأسفها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري القطري، إثر حادث مروري أليم بمدينة شرم الشيخ، وقع أثناء أدائهم مهام عملهم الرسمية.

وأكدت السفارة في بيان رسمي صدر اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، أن الحادث أسفر عن وفاة كل من سعود بن ثامر آل ثاني، وعبدالله غانم الخيارين، وحسن جابر الجابر، بينما أُصيب في الحادث كل من عبدالله عيسى الكواري ومحمد عبدالعزيز البوعينين.

السفارة القطرية تتابع الحادث مع السلطات المصرية

وأوضحت السفارة في بيانها أنها باشرت فورًا متابعة تفاصيل الحادث بالتنسيق مع السلطات المصرية المعنية، التي قدّمت الدعم والتسهيلات اللازمة منذ وقوع الحادث.



كما أضافت السفارة أنه سيتم نقل جثامين المتوفين والمصابين إلى الدوحة اليوم على متن طائرة قطرية خاصة، في الوقت الذي يتلقى فيه المصابان الرعاية الطبية اللازمة داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي.

تعازي السفارة ودعاؤها لأسر الضحايا

وقدّمت السفارة القطرية خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا، سائلةً الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

كما عبّرت عن تقديرها وشكرها للسلطات المصرية على سرعة الاستجابة واهتمامها البالغ بمتابعة الحادث وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بنقل المتوفين والمصابين.

تعاون مصري قطري يعكس عمق العلاقات بين البلدين

اختتمت السفارة بيانها بالتأكيد على أن هذا التعاون يعكس العلاقات الأخوية الراسخة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، سواء على مستوى القيادتين أو الشعبين الشقيقين، مشيدة بالحرص المتبادل على التنسيق الإنساني والدبلوماسي في المواقف الطارئة.