نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة مشتركة بين الرئيس السيسي وترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لبحث إنهاء الحرب في غزة..

تستضيف مدينة شرم الشيخ يوم الاثنين المقبل الموافق 13 أكتوبر 2025، فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام، والتي تُعقد برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة ورؤساء حكومات من أكثر من عشرين دولة حول العالم.

تأتي القمة في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل التصعيد المستمر في قطاع غزة.

هدف القمة: إنهاء الحرب وتعزيز الاستقرار الإقليمي

ووفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية، تهدف القمة إلى إنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة، ووضع خارطة طريق دولية لإحلال السلام في المنطقة.

كما تسعى القمة إلى فتح صفحة جديدة من الأمن الإقليمي والتعاون السياسي بين دول المنطقة، تحت مظلة دعم التنمية والازدهار المشترك.

رؤية ترامب والسيسي لتحقيق السلام

تأتي قمة شرم الشيخ للسلام في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق الاستقرار العالمي وإنهاء النزاعات المسلحة، إلى جانب دور مصر المحوري في قيادة الجهود الدبلوماسية لحل أزمات الشرق الأوسط.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن الرئيس السيسي يسعى من خلال القمة إلى تعزيز مكانة مصر كوسيط إقليمي فاعل في تحقيق التهدئة، وتوحيد الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة وإعادة الإعمار.

رسالة القمة إلى العالم

تحمل القمة رسالة واضحة بأن السلام ممكن عبر الحوار والتعاون الدولي، وأن مصر تظل منصة رئيسية لاحتضان الجهود الدولية في مواجهة النزاعات وتحقيق الأمن.

ومن المنتظر أن يصدر عن القمة بيان ختامي يتضمن بنودًا واضحة لوقف القتال وبدء مرحلة سياسية جديدة تعيد الأمل لشعوب المنطقة.