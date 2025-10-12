نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوافل المساعدات الإنسانية تنطلق من مصر إلى قطاع غزة لدعم المتضررين من الحرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت صباح اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 قوافل المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة، محمّلة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والإغاثية والطبية، في إطار الجهود المصرية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته الإنسانية جراء الحرب الدائرة في القطاع.

وبحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، فإن القوافل تشمل سلال غذائية متنوعة ومواد إغاثية أساسية، إلى جانب مستلزمات طبية ومساعدات عاجلة موجهة إلى المستشفيات والمراكز الصحية داخل غزة.

90% من المساعدات المتجهة إلى غزة مصرية المصدر

أكد مراسل القاهرة الإخبارية أن 90% من المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة مصدرها مصري، ما يعكس حجم الدور الإنساني والتضامني الكبير الذي تقوم به القاهرة تجاه الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة.

كما أشار إلى أن القوافل تتحرك تحت إشراف السلطات المصرية والهلال الأحمر المصري، بالتنسيق مع الجهات الدولية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بأمان وسرعة.

دعم مصري متواصل للشعب الفلسطيني

تأتي هذه القوافل في إطار الجهود المصرية الدائمة لدعم الشعب الفلسطيني ومساندته في مواجهة الأزمات الإنسانية المتكررة، سواء عبر تقديم المساعدات المباشرة أو التحركات السياسية والدبلوماسية التي تبذلها مصر من أجل وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكدت تقارير إعلامية أن مصر ستواصل إرسال مزيد من قوافل الدعم خلال الأيام المقبلة، ضمن خطة إنسانية متكاملة تهدف إلى تخفيف الضغط عن المدنيين الفلسطينيين المتضررين من الحرب.