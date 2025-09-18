نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يصدم برشلونة بشأن مواجهة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب نادي برشلونة الإسباني خلال الأيام المقبلة قرارًا مهمًا – وربما مخيبًا للآمال – من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وبحسب ما كشفته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن إدارة البارسا تبدي ثقة كبيرة في جاهزية ملعب "كامب نو" لاستقبال مواجهة الفريق أمام ريال سوسيداد والمقررة في 28 سبتمبر/أيلول الجاري، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ورغم أن التقديرات الأولية كانت تشير إلى إمكانية عودة الفريق إلى ملعبه قبل هذا الموعد بثلاثة أيام، إلا أن لوائح "يويفا" قد تحول دون ذلك، إذ يُرجّح أن يُلزم الاتحاد النادي الكتالوني بخوض مباراته أمام باريس سان جيرمان على أرضية ملعب لويس كومبانيس في مونتجويك بدلًا من "كامب نو".

وأكدت الصحيفة أن إدارة برشلونة تدرك هذا الاحتمال وتعمل بالفعل على الاستعداد له بشكل عملي، تحسبًا لعدم منح الضوء الأخضر لاستضافة المواجهة الأوروبية المرتقبة في معقل الفريق الأساسي.

جدير بالذكر أن برشلونة اضطر إلى خوض أول ثلاث مباريات له في الليغا هذا الموسم خارج ملعبه، قبل أن يستضيف فريق فالنسيا مؤخرًا على ملعب يوهان كرويف، الذي لا تتجاوز طاقته الاستيعابية 6 آلاف متفرج.

ويفتتح الفريق الكتالوني مشواره في دوري أبطال أوروبا الليلة أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في اختبار صعب خارج الديار، بينما ستكون القمة الكبرى أمام حامل اللقب باريس سان جيرمان في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.