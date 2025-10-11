العالم اليوم - فيديو.. غارات إسرائيلية على أهداف لحزب الله جنوب لبنان

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. غارات إسرائيلية على أهداف لحزب الله جنوب لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 أكتوبر 2025 05:16 صباحاً - شنت إسرائيل، صباح السبت، غارات عدة على أهداف تابعة لحزب الله جنوب لبنان، متهمة الحزب باستخدام آليات هندسية لإعادة ترميم بنيته التحتية، ما أدى لسقوط قتيل وعدد من الجرحى.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجم الجيش الإسرائيلي بنية تحتية تابعة لحزب الله في منطقة جنوب لبنان، حيث كانت آليات هندسية تستخدم لإعادة بناء البنية التحتية الإرهابية في المنطقة التي كانت تتواجد فيها".

وأضاف البيان: "يواصل حزب الله جهوده لإعادة بناء البنية التحتية في جميع أنحاء لبنان، مستغلا السكان اللبنانيين كدروع بشرية".

ولفت الجيش الإسرائيلي، إلى أن "وجود الآليات ونشاط حزب الله في المنطقة يمثلان انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن سلسلة غارات إسرائيلية طالت أطراف بلدتي "تبنا" و"المصيلح" جنوبي لبنان، وأدت إلى مقتل شخص على الأقل، فضلا عن وجود إصابات مباشرة لأشخاص في المواقع المستهدفة.