هل يلمح إمام عاشور بالرحيل عن الأهلي؟.. تابع التفاصيل

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي مهيب عبد الهادي عن تطورات مثيرة تتعلق بشأن ملف مستقبل إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وموقفه من البقاء أو الرحيل بعد تصريحات وكيل أعماله.

هل يلمح إمام عاشور بالرحيل عن الأهلي؟

وقال عبدالهادي بتصريحات له ببرنامج اللعيب عبر قناة mbcmasr: "آدم وطني وكيل أعمال إمام عاشور عمل قلق في القلعة الحمراء تصريحات استفزت وسبب استياء لمجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب".

وتابع: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مستاء جدا من تصريحات آدم وطني وكيل أعمال إمام عاشور وقالوا سيكون هناك رد قوي على ذلك ولماذا تعاقد معه وهو يعلم أن الأهلي لا يتعاقد مع هذا الوكيل؟!".

واختتم حديثه: "هل إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي يوجه رسالة لمجلس إدارته بعدم الاستمرار؟ وهذه نقطة مهمة لكي تكون الأمور واضحة هل يقول يا جماعة أنا عايز أمشي؟ وآدم وطني في مشاكل مع النادي".