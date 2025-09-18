نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد شحاتة يدعم الزمالك من المدرجات رغم الإصابة قبل مواجهة الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في ستاد هيئة قناة السويس لمؤازرة الفريق في مباراة الإسماعيلي المقرر لها بعد قليل في مسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب محمد شحاتة عن الزمالك في لقاء اليوم بسبب معاناته من الإصابة في العضلة الخلفية.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره الإسماعيلي في الخامسة مساء اليوم الخميس، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.