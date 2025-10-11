أخبار اليمن : استشهاد 20 فلسطينياً في قطاع غزة

استشهاد 20 فلسطينياً في قطاع غزة
أكدت مصادر طبية، بأن جثامين 152 شهيدا وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة، منذ فجر الجمعة، من بينها جثامين 132 شهيدا تم انتشالها من تحت الأنقاض.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن هذه المصادر، أن 19 شهيدا ارتقوا بغارات جيش العدو الصهيوني التي لم تتوقف على القطاع، رغم دخول اتفاق "وقف إطلاق النار" حيز التنفيذ، بالإضافة إلى شهيد متأثرا بإصابته السابقة.
وأفادت المصادر باستشهاد 16 فلسطينياً جراء قصف منزل لعائلة غبون جنوب مدينة غزة، واستشهاد فلسطيني في حي الشيخ رضوان شمال المدينة، واستشهاد مواطنين اثنين إثر غارة لطيران العدو جنوب مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.
وبحسب المصادر وصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة جثامين 43 شهيدا، وإلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة جثامين 60 شهيدا، و4 شهداء إلى مستشفى العودة في النصيرات، و13 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، و32 شهيدا إلى مستشفى ناصر في خان يونس.
