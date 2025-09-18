نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسبانى أوسكار مديرًا فنيًا لسلة للاتحاد السكندرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادى التعاقد مع الأسباني اوسكار كوينتانا للعمل مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا لأحمد عمر المدير الفنى السابق.

وجاءت المفاوضات مع المدرب الأسبانى عن طريق محمد سلامه القائم بأعمال رئيس النادى وحازم الرجال أمين الصندوق ومحمد خميس عضو المجلس عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضح المسئولين بنادى الاتحاد السكندرى للمدرب الأسباني طموحات الإدارة والجماهير لعوده سلة الاتحاد السكندرى لمكانها الطبيعى مرة أخرى وهو ماتفهمه المدرب الأسبانى وبناء على ذلك تم التعاقد.

ومن المنتظر أن يصل المدير الفنى الجديد اوسكار ومساعده الأسبانى بيدرو إلى الإسكندرية بعد غدًا السبت استعدادا لبدء عمله.