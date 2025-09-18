نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد هدفه في الإسماعيلي.. «السعيد» يواصل الانفراد بالمركز الثالث في صدارة الهدافين التاريخيين للدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة فريق الإسماعيلي أمام الزمالك، وذلك بتفوق فريق الزمالك بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

بعد هدفه في الإسماعيلي.. «السعيد» يواصل الانفراد بالمركز الثالث في صدارة الهدافين التاريخيين للدوري المصري

وواصل اللاعب عبد الله السعيد تألقه مع القلعة البيضاء، حيث افتتح التسجيل لفريق الزمالك أمام الدراويش في مباراة اليوم، مسجلا الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 7'.

أضاف اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم فريق الزمالك الهدف الثاني للضيوف في مباراة اليوم فريق الزمالك، وذلك في الدقيقة 56'، من أحداث شوط المباراة الثاني.

ينفرد اللاعب عبد الله السعيد صاحب الـ 40 عاما، بالمركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم على مدار التاريخ، وذلك برصيد 136 هدفا.

ويعتبر اللاعب عبد الله السعيد أكثر اللاعبين إحراز للأهداف من علامة الجزاء في تاريخ الدوري المصري الممتاز برصيد 39 هدفا.

وسجل السعيد هدفه الثاني مع الزمالك في الموسم الجاري، وذلك بعدما سجل في الجولة الماضية أمام فريق المصري البورسعيدي.

ويحتل فريق الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 16 نقطة، ويليه المصري البورسعيدي برصيد 14 نقطة.