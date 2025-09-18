نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الله السعيد رجل مباراة الزمالك والإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت بينهما في مسابقة الدوري.

وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في أرضية الملعب، عقب انتهاء اللقاء.

وفاز فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.