هولندا تعزز صدارتها بتصفيات كأس العالم

هولندا تعزز صدارتها بتصفيات كأس العالمسجل كودي خاكبو ركلتي جزاء، كما هزّ تيجاني ريندرز وممفيس ديباي الشباك لتفوز هولندا 4- صفر على مضيفتها مالطا وتعزز صدارتها لمجموعتها السابعة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم يوم الخميس.

وتقدّمت هولندا إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة السابعة، متقدّمة على بولندا التي لعبت أيضا خمس مباريات، وفنلندا التي جمعت 10 نقاط من ست مباريات.

وبهذا تقترب هولندا من التأهل لكأس العالم قبل استضافة فنلندا في أمستردام يوم الأحد.

وسجّل خاكبو ركلة الجزاء الأولى بعد 12 دقيقة، والثانية بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني، قبل أن يصنع هدفا لريندرز في الدقيقة 57. وجاء هدف ديباي بضربة رأس في الوقت بدل الضائع.

ولم يقدّم المنتخب الهولندي أداء قويا، لكن تفوقه لم يكن موضع شك على الإطلاق، حتى بعد أن مرر قائد الفريق فيرجيل فان ديك الكرة إلى الخلف في الدقيقة الثانية وكاد أن يمنح أصحاب الأرض هدفا سريعا.

واعترض جوزيف مبونغ تمريرة فان دايك وأطلق تسديدة أخطأت طريقها إلى المرمى.

وفي غضون 10 دقائق، نجح فاوت فيخورست في وضع الكرة في الشباك بعد أن قام كيرت شو بعرقلة ريان خرافنبرخ داخل المنطقة.

وبدلا من احتساب الهدف، احتسب الحكم ركلة جزاء، ثم احتسب الهدف قبل أن يعود إلى قراره الأصلي.

وسجّل جاكبو ركلة الجزاء بسهولة، كما فعل بعد فترة وجيزة من بداية الشوط الثاني عندما سقط فيخورست على الأرض تحت ضغط من إنريكو بيبي.

* تمريرة خاطئة تتسبب في الهدف الثالث

جاء الهدف الثالث بعد محاولة مالطا تمرير الكرة خارج منطقة الجزاء، إذ استقبل جاكبو بامتنان تمريرة خاطئة من حارس مرمى مالطا هنري بونيلو.

وبدلا من محاولة إكمال ثلاثيته، مرر خاكبو الكرة إلى ريندرز ليسكنها بسهولة في الشباك.

وشارك الهدّاف التاريخي للمنتخب الهولندي ممفيس ديباي بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية إثر وصوله متأخرا بسبب اختفاء جواز سفره قبل سفره إلى هولندا من البرازيل حيث يلعب مع ناديه.

ووضع المهاجم بصمته في المباراة عندما لعب ضربة رأس إلى داخل الشباك مستغلا تمريرة عرضية من دينزل دمفريس، ليرفع رصيده القياسي إلى 53 هدفا مع منتخب بلاده.

ولا تزال مالطا تبحث عن انتصارها الأول في المجموعة التي تتذيلها بنقطتين من ست مباريات.

(رويترز)