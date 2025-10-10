العالم اليوم - بوتين: نجاح خطة ترامب بشأن غزة سيكون إنجازا تاريخيا

انتم الان تتابعون خبر بوتين: نجاح خطة ترامب بشأن غزة سيكون إنجازا تاريخيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 أكتوبر 2025 05:16 مساءً - قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، إن نجاح تنفيذ خطة نظيره الأميركي دونالد ترامب لإحلال السلام في غزة سيكون "إنجازا تاريخيا".

ونقلت وسائل إعلام عن بوتين تأكيده أن موسكو تدعم مبادرات ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأكد أن "مشاركة روسيا في عملية السلام قد تكون مطلوبة نظرا لعلاقة الثقة التي تجمعها بالدول العربية، خاصة مع الفلسطينيين".

وأضاف أن "أهم قضية هي إقامة دولة فلسطينية".

وفي تعليقه على منح جائزة نوبل للسلام لشخص آخر غير ترامب، وصف بوتين الرئيس الأميركي بأنه "يفعل الكثير من أجل السلام"، مستشهدا بوقف إطلاق النار في غزة كمثال رئيسي على ذلك، لكنه أكد أنه ليس من يقرر ما إذا كان يستحق الجائزة أم لا.

من جهة أخرى، قال بوتين إن روسيا ستعزز دفاعاتها الجوية في حال موافقة ترامب على تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك".

كما ذكر الرئيس الروسي أن بلاده تخوض سباق تسلح نووي مع قوى عالمية كبرى بما فيها الولايات المتحدة.

وردا على سؤال حول إمكانية إجراء موسكو لاختبارات على أسلحة نووية إن فعلت الولايات المتحدة ذلك، قال بوتين إن بعض الدول تدرس إجراء اختبارات لهذه الأسلحة، مضيفا أن "موسكو ستكون مستعدة لإجراء الاختبارات أيضا إذا ما فعلت دول أخرى ذلك".