عاجل- مصر ضمن المراكز الأولى عربيًا في توليد الكهرباء.. طفرة غير مسبوقة بفضل مشروعات الطاقة المتجددة

أحمد جودة - القاهرة - نمو مستمر في قدرات التوليد

احتلت مصر مركزًا متقدمًا من حيث إجمالي توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة العربية، وفقًا لتقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، حيث بلغ إجمالي الطاقة المُولَّدة خلال عام 2024 نحو 207 تيراوات/ساعة، مع تقديرات بارتفاعها إلى 214 تيراوات/ساعة بنهاية 2025، لتصل بحلول عام 2030 إلى 259 تيراوات/ساعة.

إنجازات مدعومة بمشروعات استراتيجية

أكد التقرير أن هذا النمو الكبير تحقق بفضل المشروعات القومية الضخمة التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي تمثل نموذجًا للتنمية المستدامة.

ومن أبرز هذه المشروعات:

محطة الزعفرانة لطاقة الرياح،

مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان،

محطات جبل الزيت لطاقة الرياح.

هذه المشروعات أسهمت في تعزيز قدرات مصر على تلبية الطلب المحلي على الكهرباء، وتحقيق الاكتفاء الذاتي مع إمكانيات مستقبلية للتصدير الإقليمي.

تحول نحو المستقبل الأخضر

تواصل الدولة دعم سياسات التحول للطاقة النظيفة ضمن "رؤية مصر 2030"، بما يضمن تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة، وتأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط وإفريقيا.