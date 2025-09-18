نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ⚽مانشستر سيتي يستضيف نابولي الآن بدوري الأبطال تعرف على تاريخ مواجهات الفريقين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ⚽ مانشستر سيتي يستضيف نابولي الليلة بدوري الأبطال تعرف على تاريخ مواجهات الفريقين.

اكتشف موعد مباراة مانشستر سيتي ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، القناة الناقلة، أبرز التغييرات، غياب عمر مرموش، وتاريخ المواجهات بين الفريقين في البطولة الأوروبية.

بداية الموسم بأجواء مشتعلة

يحتضن ملعب "الاتحاد" مباراة مصيرية بين مانشستر سيتي الإنجليزي ونابولي الإيطالي، مساء اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025، في افتتاحية دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا للموسم 2025-2026.

الانطلاقة هذه تُعد منصة للاعبي السيتي للتعويض بعد موسم مخيب لما كانوا يتطلعون إليه، بينما يسعى نابولي لتحقيق انطلاقة قوية تعزز من فرصه في المنافسة على مراكز التأهل.

التوقيت والقناة الناقلة

تنطلق المباراة الآن في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، ويُذاع اللقاء مباشرًا على قناة beIN Sports 2 HD، التي تمتلك الحقوق الحصرية لبث دوري الأبطال في منطقة الشرق الأوسط.

المشاهدون داخل مصر والعالم العربي سيستفيدون من البث من خلال الأجهزة التلفزيونية أو التطبيقات المعتمدة لخدمة المشاهدة على الإنترنت.

دي بروين يعود لمواجهة مثيرة

من أبرز الملفات في اللقاء تلك المواجهة الفردية التي ينتظرها الجميع بين كيفين دي بروين، الذي انتقل هذا الصيف إلى نابولي، وفريقه السابق مانشستر سيتي.

دي بروين الذي كتب تاريخًا مع السيتي سيكون تحت الأضواء، لا سيما وأن تجربته مع فريقه الجديد تُقارن دائمًا بتاريخه العريق مع "السيتزينز".

غيابات مؤثرة لمانشستر سيتي

يواجه مانشستر سيتي أزمة غياب في الهجوم مع تأكد غياب الدولي المصري عمر مرموش عن مباراة الليلة، إذ تعرض لإصابة قوية في أربطة الركبة خلال مشاركته مع منتخب مصر.

الغياب قد يمتد لنحو 6 أسابيع، مما يشكل تحديًا لبيب جوارديولا الذي سيحتاج لإعادة ترتيب خياراته الهجومية بالشكل المناسب.

تاريخ اللقاءات السابقة والتحدي المستقبلي

سبق وأن التقى مانشستر سيتي ونابولي في دوري أبطال أوروبا بعدة مناسبات، كان آخرها فوز السيتي في نابولي 4-2، ثم انتصر مجددًا على ملعبه بنتيجة 2-1.

تلك الانتصارات تمنح السيتي الأفضلية من الناحية النفسية، لكن نابولي دائمًا ما يقدّم أداء قوية خاصة على أرض الخصم، مما يجعل اللقاء أكثر إثارة وترقبًا.

أي فريق سيحقق الانتصار؟

مع استعداد السيتي للدفاع عن أرضه، والنابولي يسعى لمفاجأة تفوق التوقعات، يُتوقع أن تكون المباراة قوية متوازنة، مع غياب مرموش وتأقلم دي بروين في فريقه الجديد كعوامل حاسمة.

الأداء الدفاعي سيُحدد إلى حد كبير نتيجة اللقاء، خصوصًا أن الفرق الأوروبية الكبرى غالبًا ما تحقق نصف المعركة من ضبط هذا الجانب.