نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يستهدف كاسيميرو قبل رحيله عن مانشستر يونايتد.. صفقة الموسم محتملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي النصر السعودي لخطف واحدة من أبرز صفقات الموسم، حيث وضع اللاعب البرازيلي كاسيميرو، نجم وسط مانشستر يونايتد، ضمن أولوياته لتعزيز وسط الميدان.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن عقد كاسيميرو مع الشياطين الحمر ينتهي في صيف هذا العام، مما يتيح إمكانية انتقاله للنصر دون تكاليف كبيرة، في ظل رغبة النادي السعودي في الاستفادة من خبرته الكبيرة على المستوى القاري والدولي.

يُعرف كاسيميرو بأسلوبه الدفاعي المميز وقدرته على التحكم في منتصف الملعب، ما يجعله إضافة قوية لأي فريق، ويأتي اهتمام النصر ضمن خطته لتعزيز صفوف الفريق استعدادًا للمنافسات المحلية والقارية في الموسم المقبل.

هذه الخطوة قد تُحدث صدى كبيرًا في سوق الانتقالات الصيفية، خاصة مع تزايد اهتمام أندية أخرى بخدمات اللاعب، لكن الوضع التعاقدي الحالي قد يمهد الطريق للنصر لضمه بسهولة أكبر.